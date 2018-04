Stiri pe aceeasi tema

Razvan Burleanu a caștigat detașat alegerile pentru șefia Federației Romane de Fotbal – cu 168 de voturi, fața de 78 ale lui Ionuț Lupescu – și iși va prelungi mandatul inceput in urma cu patru ani. Tatal președintelui Federației, Gheorghe Burleanu, a explicat

- Gigi Becali a izbucnit dupa ce Razvan Burleanu a fost reales președinte al Federației Romane de Fotbal! "Vasile Geambazi va prelua clubul, si asa el il finanteaza de doi ani. Nu vor fi probleme, e mai bogat decat mine", a anuntat Gigi Becali, finantatorul FCSB. Numele introdus de Becali in spatiul…

- Gica Hagi are o reactie exploziva dupa alegerea lui Razvan Burleanu in fruntea FRF. Hagi crede ca tot ce s-a intamplat nu a fost corect si acuza sistemul pile, cunostinte si relatii care l-ar fi propulsat pe Burleanu in cea mai inalta functie a Federatiei Romane de Fotbal. "Toate angajarile…

- Gigi Becali a fost unul dintre cei mai dezamagiti oameni de fotbal dupa ce Razvan Burleanu a fost reales in fruntea Federatiei Romane de Fotbal. Dupa ce a spus ca "romanul se vinde pe doua chiftele", latifundiarul a luat o decizie radicala mai tarziu. Gigi Becali a anuntat public faptul ca se retrage…

- Presedintele în exercitiu al Federatiei Române de Fotbal, Razvan Burleanu (33 de ani), a câstigat, miercuri, un nou mandat la conducerea FRF, înca din primul tur de scrutin, el fiind votat de 168 dintre cei 254 de membri afiliati

- Razvan Burleanu l-a ironizat inca o data pe Florin Prunea pentru greșeala din prelungirile sfertului de finala al Campionatului Mondial din 1994 cu Suedia. Razvan Burleanu nu rateaza nicio ocazie in a-l ataca pe Florin Prunea. Prezent in platoul celor de la TV Pro X, președintele Federației Romane de…

- Gigi Becali a luat aceasta decizie ca urmare a unei declaratii a presedintelui FRF. "Cei ce vor arbitri straini sa spuna ce spagi dadeau ei pana in 2014 arbitrilor", a afirmat Razvan Burleanu intr-o conferinta de presa. Gigi Becali, anunt de ULTIMA ORA legat de PALMARES. Lovitura DE…

Masa imparateasca a dat vineri, in jurul pranzului, Adalbert Kassai, nimeni altul decat fostul secretar general al Federației Romane de Fotbal in mandatul lui Mircea Sandu! A fost ziua lui, așa ca și-a adunat prietenii la un restaurant chinezesc, pentru a-i cinsti.