Tată şi fiu din Dolj, prinşi băuţi la volan în aceeaşi seară Un tata si fiul acestuia au fost prinsi bauti la volan, noaptea trecuta, de politistii doljeni . In seara de 27 noiembrie, polițiști din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Poiana Mare au oprit un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din Poiana Mare. Acțiunea poliției a avut loc pe strada Calea Teculescu, din comuna Desa. In urma verificarilor s-a stabilit faptul ca barbatul figureaza fara permis de conducere. De asemenea, conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o concentrație de 0,80 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tatal tanarului, prins și el baut Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

