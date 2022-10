Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, a vorbit desare posibilitatea ca Nicolae Dica sa fie demis dupa umilința cu Silkeborg. „Dica e ok, dar acum trebuie sa vorbesc și cu el, asta e o problema. Daca nu joaca echipa nimic trebuie sa vedem ce se intampla și cine e vinovatul. Nu se pune problema sa il schimb”,…

- Portarul lui FCSB din infrangerea usturatoare cu Silkeborg, Ștefan Tarnovanu (22 de ani), a admis dupa meci ca „imi e rușine”. Vicecampioana Romaniei a fost spulberata in Danemarca, 0-5. Unul dintre puținii titulari obișnuiți care și-a pastrat locul in primul „11” pentru acest meci, Tarnovanu a avut…

- FCSB a fost spulberata in Danemarca, 0-5 cu Silkeborg. Echipele fara victorie din grupa B de Conference League s-au infruntat in aceasta seara pe Jysk Park din Silkeborg, unde danezii nu i-au oferit nicio șansa vicecampioanei Romaniei.Dupa ce Gigi Becali a ordonat ca jucatorii de baza sa fie lasați…

- Silkeborg - FCSB | „Rușine!” au strigat fanii romani in repriza a doua, dupa ce tabela a aratat 4-0 pentru gazde! Aproximativ 250 de romani au venit pe Jysk Arena sa o incurajeze pe FCSB. Din nefericire, fanii roș-albaștrilor au avut de infruntat o umilința istorica in Danemarca. FCSB și-a enervat…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a facut o criza de nervi la TV cand vorbea despre meciul cu FC Argeș, scor 3-2. Latifundiarul a fost furios pentru ca piteștenii au facut 2-2 pe final, prin golul lui Garita ('86). Becali a anunțat ca obiectul este locul 6 și accederea in play-off. Gigi Becali, acces…

- FCSB a invins-o pe FC Argeș, scor 3-2, in etapa cu numarul 12 din SuperLiga. Andrei Cordea (23 de ani) a marcat golul decisiv in minutul 87. Andrei Cordea a fost sacrificat in meciul cu FC Argeș, folosit inter dreapta pentru a-i face loc in atac lui Omrani. In partea secunda a revenit in poziția care…

- Giovanni Becali (70 de ani) a confirmat ca FCSB a primit in aceasta vara oferte importante pentru portarul titular al vicecampioanei Romaniei, Ștefan Tarnovanu (22 de ani). Giovanni Becali: „Au fost scouteri care au venit, au facut” Cunoscutul agent de jucatori a confirmat ca pe adresa FCSB au venit…

- Scene incredibile la finalul meciului FCSB - U Cluj 1-1, cu capitanul gazdelor, Florin Tanase, avand o izbucnire pe culoarul ce duce spre vestiarele de la Arena Naționala: „In loc sa facem ce trebuie, noi ne apucam sa schimbam la pauza” # Dupa numai cateva minute, la flash-interviu, a spus „Sa fim realiști,…