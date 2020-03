Stiri pe aceeasi tema

- La data de 21 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au depistat un barbat de Post-ul Arma confiscata la Uliești apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doua arme letale, aflate in circuitul ilegal, au fost ridicate de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase de la un barbat din Negrilești. La data de 14 februarie, polițiști din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat…

- La data de 5 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat un barbat de Post-ul DRAGODANA: Un barbat a fost depistat de polițiști in timp ce voia sa vanda doua puști introduse ilegal in țara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe 29 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de polițiștii de ordine publica, au acționat, pe raza municipiului Pitești, pentru verificarea legalitații operațiunilor cu articole pirotehnice. In urma verificarilor, polițiștii au depistat cinci…

- La data de 29 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase, sprijiniți de luptatori ai Serviciului Post-ul BALENI și TARGOVIȘTE: Aproximativ 30.000 de petarde confiscate in urma unor percheziții și razii apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase au efectuat doua percheziții domiciliare, pe raza localitaților Nucet și Targoviște, la doua persoane, de 18 si 49 de ani, banuite de nerespectarea prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. In urma…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase au efectuat doua percheziții domiciliare, pe raza localitaților Nucet și Targoviște, la doua persoane, de 18 si 49 de ani, banuite de nerespectarea prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. In urma…

- De la debutul acțiunii Foc de artificii 2019, polițiștii din Alba au confiscat peste 50 de kilograme de obiecte pirotehnice. Controalele vor continua. In perioada 19 noiembrie – 20 decembrie 2019, polițiștii din județul Alba au intensificat acțiunile de prevenire și combatere a evenimentelor negative…