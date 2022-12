Stiri pe aceeasi tema

Donald Trump nu a dezvaluit, in timp ce era presedinte al SUA, un imprumut de 19,8 milioane de dolari de la o companie care are legaturi istorice cu Coreea de Nord, scrie "The Guardian", care preia un articol aparut in "Forbes".

Comandanții Serviciului Federal de Protecție al Rusiei (FSO), responsabili de asigurarea securitații autoritaților de la Kremlin, sunt ingrijorați de potențialele scenarii care implica utilizarea de catre un adversar a tehnicilor de hipnoza sau a operațiunilor psihologice, a relatat site-ul rusesc…

Sportiva iraniana Elnaz Rekabi, primita ca un erou la Teheran dupa ce a participat la o competitie in Coreea de Sud fara a purta hijab, le-a multumit sustinatorilor sai, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o postare pe Instagram, scrie AFP.

CNN a prezentat scuze dupa difuzarea unui reportaj despre tragedia de la o cresa din Thailanda, filmat chiar la locul masacrului. Imaginile cu podelele insangerate au declansat o ancheta a politiei si discutii cu privire la cum ar trebui sa procedeze mass-media in cazul unor astfel de tragedii, relateaza…

Coreea de Nord a lansat duminica doua rachete balistice cu raza scurta de acțiune spre apele sale estice, ultimul dintr-o serie recenta de teste de armament, la o zi dupa ce a avertizat ca redesfașurarea unui portavion american in apropierea Peninsulei Coreene a inflamat tensiunile regionale, informeaza…

Pentru a saptea oara in doua saptamani, Coreea de Nord a lansat o racheta balistica spre apele din largul coastei sale estice, au anuntat duminica dimineata (ora locala) guvernele din regiune, informeaza Agerpres.

Avioane din Coreea de Sud și din SUA participa la o serie de exerciții de razboi ca raspuns la rachetele lansate de Coreea de Nord, potrivit Reuters.

Coreea de Nord, inarmata nuclear, a lansat marți, pentru prima data in ultimii cinci ani, o racheta balistica deasupra Japoniei, ceea ce a determinat un avertisment pentru locuitori sa se adaposteasca și o suspendare temporara a circulației trenurilor in nordul Japoniei, anunța Reuters.