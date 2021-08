Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, vineri, pe pagina de Facebook, ca Romania are deficiente in domeniul asigurarii utilitatilor de baza, iar Comisia Europeana a initiat o procedura de infringement impotriva tarii noastre deoarece retelele de apa si canalizare nu sunt…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, vineri, pe pagina sa de Facebook, ca ministerul lucreaza de cateva luni la implementarea in Romania a Directivei Uniunii Europene privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, recunoscuta drept Directiva…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a solicitat autoritatilor responsabile, sa adopte masuri ferme pentru prevenirea incendiilor forestiere si pentru pregatirea tehnica, in cazul in care intensitatea acestui fenomen va creste, conform unui comunicat postat pe pagina de Facebook a…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat luni, intr-o conferinta de presa, ca este adeptul programelor de sustinere pentru proprietarii de masini, dar si al unui alt tip de aplicare a impozitelor locale in cazul masinilor vechi. „Interdictiile sunt foarte greu de justificat…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, a anunțat ca Romania solicita partenerilor europeni elaborarea unei strategii forestiere cu obiective clare și cu surse de finanțare. Greul protejarii padurilor seculare cade pe patru țari, printre care și Romania, a spus demnitarul. Citește…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, meircuri, ca Guvernul va aproba, in curand, actul normativ privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, potrivit News.ro. ”Guvernul va aproba, in curand, actul normativ privind reducerea impactului anumitor produse…

- Tanczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, s-a intalnit cu un urs in localitatea Bixad. Potrivit unei postari pe propria pagina de Facebook, se afla in mașina, in drum spre București. Tanczos Barna, intalnire cu un urs In timp ce se deplasa spre București, Ministrul Mediului, Apelor și…

- In cazul Romaniei, momentan, Directiva (UE) 2019/904 privind limitarea impactului unor produse de plastic asupra mediului, adoptata in urma cu doi ani de Parlamentul European, nu a fost transpusa in legislatia nationala. O ordonanta de urgenta in acest sens asteapta sa fie aprobata de Guvern."Discutam…