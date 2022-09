Stiri pe aceeasi tema

Misiunea Natiunilor Unite in Afganistan a acuzat autoritatile talibane de intimidarea si hartuirea personalului sau feminin care lucreaza in aceasta tara, denuntand in special retinerea temporara luni a trei femei pentru a le interoga, relateaza AFP.

Uniunea Europeana se confrunta cu sfarșitul abundenței, a declarat președintele din Belarus Aleksandr Lukașenko, potrivit BelTA. "Europa se confrunta cu sfarșitul abundenței. Nu va mai exista. Ei vor trebui sa plateasca nota de plata", a declarat Aleksandr Lukașenko.

Talibanii "au violat grav si au abuzat de drepturile femeilor si fetelor" in Afganistan, a declarat duminica o purtatoare de cuvant a UE, inaintea implinirii unui an de regim taliban, relateaza DPA.

La implinirea unui an de la instaurarea regimului taliban, femei afgane au iesit in strada sambata la Kabul pentru a denunta restrictiile impuse de talibani asupra drepturilor lor la educatie, munca si libertate de miscare, dar manifestatia a fost dispersata cu focuri de arma, transmit AFP si DPA.

Cel putin 700 de civili au fost ucisi in Afganistan dupa ce talibanii au revenit la putere in aceasta tara, in august anul trecut, a anuntat miercuri Organizatia Natiunilor Unite, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Militanți ai mișcarii talibane l-au arestat pe fostul șef de stat major al Corpului 209 Armata "Shaheen", locotenent-colonel adina Muhammad Azad, a informat marți publicația Aamaj News.

Barbații vor reprezenta femeile la adunarea pentru unitate naționala care va aborda problemele societații din Afganistan, a declarat un lider taliban, potrivit Reuters.

REPER este o incercare de a recupera oameni care vor sa faca politica onest, fara dependența de o gașca sau de un trib, declara Dacian Cioloș, demisionar din USR. El spune ca nu se afla in spatele demisiilor din USR: „Eu mi-am forțat colegii sa intre in USR, nu sa iasa din partid".