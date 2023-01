Sute de polițiști dâmbovițeni sunt deja în stradă, atenție la polei, circulați cu viteză redusă Sute de polițiști dambovițeni sunt deja in strada, atenție la polei, circulați cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor concrete din trafic, astazi, 24 ianuarie pe toate drumurile sunt ample actiuni de prevenire a evenimentelor rutiere grave și combaterea incalcarii regimului legal de viteza. Sunt monitorizate, in special, traseele de deplasare dinspre statiunile turistice catre Capitala si [...] The post Sute de polițiști dambovițeni sunt deja in strada, atenție la polei, circulați cu viteza redusa first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

