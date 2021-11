Stiri pe aceeasi tema

- Exista tensiuni mari in PNL, iar una dintre cele mai mari o reprezinta pierderea funcției de premier a lui Florin Cițu. Surse din PNL au declarat pentru news.ro ca au loc o serie de discutii tensionate in ultimele zile in contextul luarii deciziei cu privire la partenerul de guvernare: PSD sau USR.…

- Pesediștii au propus un proiect pe șapte ani cu liberalii și au avansat un singur nume de ministru in timpul negocierilor de joi dupa amiaza: Leondard Badea la ministerul de finanțe, au declarat pentru G4media.ro surse apropiate discuțiilor. Badea este viceguvernator BNR, membru al Consiliului de administratie.…

- Inainte de intrevederea cu șeful statului, liderii PNL au discutat și cu liderii UDMR și au finalizat programul de guvernare.Ședința a avut loc in condițiile in care PNL nu a reușit inca sa gaseasca o soluție de a obține sprijin pentru noua formula de guvern, condus de Nicolae Ciuca. Conducerea PNL…

- Discuția de luni seara, de la Palatul Cotroceni, intre Klaus Iohannis, Nicolae Ciuca și Florin Cițu ar putea restarta negocierile pentru formarea unui nou Guvern. Liberalii au mers pana acum pe negocierea unui cabinet minoritar. Discuțiile au eșuat pentru ca premierul desemnat a zis PSD-ului…

- Programata vineri, intalnirea dintre Dacian Ciolos si liderii PNL si UDMR a fost anulata, dupa ședința Biroului Executiv al PNL, de unde liberalii au anuntat decizia de a cere premierului desemnat sa negocieze mai intai cu AUR si cu PSD sustinerea Guvernului sau. Premierul desemnat urmeaza sa anunte…

- Florin Cîțu, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor, alaturi de Varujan Pambuccian, se întâlnesc pentru prima data de la ruperea coaliției, iar întâlnirea are loc, de la ora 17.00, la sediul central al PNL. Va fi prima încercare a lui Dacian Cioloș, desemnat de Iohannis drept…