- Președintele Comitetului militar al NATO, amiralul Rob Bauer, a declarat, sambata, ca producția industriala civila a țarilor blocului militar trebuie reorientata catre zona militara, informeaza postul portughez RTP.Totodata, Rob Bauer a asigurat ca NATO este pregatita pentru o confruntare directa cu…

- In aceasta perioada, evolueaza pesta porcina africana, in: Germania, Cehia, Polonia, Romania, Lituania, Ungaria, Estonia, Italia, Bulgaria, Moldova, Slovacia, Letonia. “Atenționam toți crescatorii de pasari din județ, atat cei care dețin exploatații profesionale avicole cat și crescatorii de pasari…

- Drumul Romanilor 6.0, competiția de atelaje trase de caini, s-a anulat. Anunțul organizatorilor vine pe fondul lipsei de zapada chiar și din zona montana. Evenimentul ar fi avut loc intre 28 și 29 ianuarie. Anii trecuți, competiția a fost anulata din cauza pandemiei de Coronavirus. Evenimentul de anul…

- Alianta Nord-Atlantica este aici, este vigilenta si este pregatita sa apere fiecare centimetru de teritoriu aliat, a declarat, marti, 29 noimebrie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o interventie la Aspen – GMF Bucharest Forum, care are loc la Bucuresti, relateaza G4media . Menționam…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele NATO vor ataca aliații Moscovei, cum ar fi Belerasul, dupa ce numarul gruparilor tactice de batalioane multinaționale din Europa de Centrala și de Est a crescut de 2,5 ori de la inceputul razboiului, transmite agenția rusa de stat TASS…