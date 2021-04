Sunt fructele de mare de post? Teodosie a dat răspunsul IPS Teodosie a explicat la Radio Dobrogea ca este vorba de lacomie atunci cand vorbim de consumul fructelor de mare in perioada postului, scrie Adevarul.ro Teodosie a raspuns unui ascultator care l-a intrebat la postul de radio al Arhiepiscopiei Tomisului daca fructele de mare sunt sau nu de post. „Fructele de mare nu sunt de post. Sunt fiinte. E un fel de smecherie, din lacomie. E foarte limpede ca nu-s de post. Pentru ca sunt niste fiinte, chiar daca n-au sange“, a spus ierarhul Tomisului. Citește și: IPS Teodosie vrea o discuție despre ”demnitate” cu Iohannis: Ne sfideaza și NU au respect… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

