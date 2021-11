Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au discutat indelung, in format virtual, in cursul noptii de luni spre marti, insa fara a rezolva divergentele, in special pe tema Taiwanului.

- Primul summit virtual fata in fata dintre presedintele american Joe Biden si omologul chinez Xi Jinping s-a incheiat dupa trei ore, potrivit presei de stat chineze, conform news.ro. Intalnirea a avut loc in contextul tensiunilor crescute intre cele doua tari pe teme precum Taiwanul, comertul…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat sambata sa realizeze ”o reunificare pasnica” cu Taiwanul si nu a facut nicio referire directa la utilizarea fortei, dupa o saptamana de tensiuni cu insula revendicata de China care au provocat ingrijorare la nivel international, transmite Reuters, informeaza…