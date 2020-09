Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 27 de ani, a fost arestat dupa atacurile cu cutitul din orașul Birmingham. Poliția engleza a anunțat ca tanarul este suspectat de crima si de sapte tentative de crima. In urma incidentului, un barbat a fost ucis si alte doua persoane au fost grav ranite, anunța MEDIAFAX.Un…

- Un muncitor din Sibiu a murit, joi, dupa ce a cazut de pe cupola bisericii la care lucra. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-I salva viața, scrie Ora de Sibiu.Tragedia a avut loc azi in jurul pranzului in Sibiu. Potrivitpompierilor, un barbat a cazut de pe cupola bisericii. „Un barbat deaproximativ…

- Poliția din Timișoara e in alerta, dupa ce un barbat a fost ucis in zona Garii de Nord. Crima s-a petrecut in toiul nopții, iar victima și autorul sunt inca neidentificate.Parchetul de pe langa Tribunalul Timiș transmite ca procurorii s-au sesizat din oficiu dupa ce, in noaptea de miercuri…

- Poliția din India a anunțat ca Vikas Dubey, gangster acuzat de ucidere a opt polițiști și alte zeci de infracțiuni, a fost impușcat mortal in timp ce era transportat in statul Uttar Pradesh, informeaza BBC.

- Politia din Canada a arestat joi dimineata un barbat inarmat care patrunsese intr-o zona exclusiva a capitalei Ottawa unde locuieste si premierul Justin Trudeau. Acesta nu se afla acasa in momentul incidentului, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Trudeau si familia sa locuiesc intr-o vila in complexul…