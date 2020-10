SUA: Trump, tratat cu remdesivir, 'se odihneşte confortabil' Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si "se odihneste confortabil" dupa ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului sau, citat sambata de dpa. "In aceasta seara sunt bucuros sa va raportez ca presedintele este foarte bine", a declarat Sean P Conley intr-un comunicat publicat de Casa Alba. "El nu are nevoie de oxigen suplimentar, dar in consultare cu specialistii am ales sa initiem terapia cu remdesivir. El a terminat prima doza si se odihneste confortabil". Intr-o postare pe Twitter, insusi Trump a spus: "Ma simt bine, asa cred! Multumesc tuturor.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

