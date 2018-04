Stiri pe aceeasi tema

- SUA sustin ca „toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la atacul cu arme chimice din Siria, in timp ce liderii tarilor din vest inca delibereaza privind un eventual raspuns militar, scrie BBC. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca nu a fost luata inca o decizie finala privind…

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut miercuri membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate sa evite scaparea de sub control a situatiei din Siria, informeaza AFP. "I-am contactat pe ambasadorii celor cinci membri permanenti (Statele Unite, Rusia, China,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Franta, Marea Britanie si Statele Unite vor anunta, in urmatoarele zile, strategia de a raspunde la presupusul atac chimic din Siria, informeaza site-ul EUObserver.com. Emmanuel Macron a discutat cu printul saudit Mohammed bin Salman la…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a pronuntat miercuri pentru instituirea unui ''armistitiu'' in Ghouta orientala, enclava controlata de rebeli la est de Damasc, unde regimul sirian ataca ''civili'', fapt condamnat ''cu fermitate'' de Franta, relateaza…

- Francezii ar fi votat “probabil” pentru ieșirea din Uniunea Europeana, asemeni britanicilor, daca ar fi fost organizat un referendum in acest sens, a declarat președintele Emmanuel Macron intr-un interviu difuzat de BBC și preluat de Sky News. Într-un interviu acordat jurnalistului…

- Liderul de la Elysee a precizat ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca votantii ”si-au pierdut increderea in globalizare si in pietele libere nerestrictionate”.Macron a precizat ca exista un mare risc in privinta consultarilor publice, precum…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May au semnat, joi, la o reuniune la Academia Militara Sandhurst, un nou tratat cu privire la controlul imigratiei la frontiera dintre Franta si Marea Britanie, informeaza AFP. Noul tratat vizeaza “consolidarea gestiunii comune a…