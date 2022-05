Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul cu prilejul Zilei NATO, ca, pentru a garanta securitatea tuturor cetatenilor romani vor fi depuse toate eforturile pentru ca prezenta militara aliata si americana sa fie sporita si consolidata. Prezentam integral mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciuca cu prilejul…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul cu prilejul Zilei NATO, ca, pentru a garanta securitatea tuturor cetatenilor romani vor fi depuse toate eforturile pentru ca prezenta militara aliata si americana sa fie sporita si consolidata. Prezentam integral mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciuca cu prilejul…

- Talibanii au ordonat companiilor aeriene din Afganistan sa refuze sa imbarce femei care vor sa calatoreasca singure, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Gata, razboiul din Ucraina este in grafic… Cel puțin pentru Statele Unite ale Americii! Administrația Biden reușind o ”reconquista” la care nu ar fi indraznit sa viseze nici macar cel mai inverșunat democrat american. Mai ales dupa fuga ”sanatoasa”, ca sa nu zic de-a dreptul rușinoasa, din Afganistan.…

- Statele Unite ale Americii vor anunta, joi, noi sanctiuni care vizeaza aproximativ 300 de membri ai Dumei de Stat a Federatiei Ruse si peste 40 de companii rusesti din domeniul apararii, a declarat un inalt oficial al administratiei Biden, relateaza CNN. Oficialul a adaugat ca UE si G7 vor anunta, de…

- Organizațiile internaționale și donatorii externi s-au oferit sa trimita in Republica Moldova ajutoare sub forma de medicamente și dispozitive medicale. In total, Ministerul Sanatații a primit zece loturi de asistența umanitara, de la Organizația Mondiala a Sanatații și Uniunea Europeana, din India,…

- O scrisoare adresata actritei americane Angelina Jolie detaliaza situatia drepturilor fundamentale care le sint negate femeilor din Afganistan dupa ce trupele talibanilor au preluat anul trecut controlul asupra acestei tari, informeaza DPA. Angelina Jolie a distribuit aceasta scrisoare pe Instagram…