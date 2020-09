Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna tropicala Sally ar putea lovi statul american Louisiana in prima parte a zilei de marti cu intensitatea unui uragan de categoria a 2-a, relateaza agentia Xinhua. In unele regiuni autoritatile au emis ordine de evacuare obligatorie. Centrul National pentru Uragane din Miami a prognozat ca…

- Uraganul Laura, de categoria 4, ajuns pe uscat in apropiere de Cameron, o localitate din statul american Louisiana, a precizat joi Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, potrivit Reuters si DPA.Uraganul Laura, insotit de rafale de vant cu viteze de pana la 240 de kilometri…

- Uraganul Laura ar putea deveni cea mai puternica furtuna care lovește coasta statului american Louisiana, lucru ce urmeaza sa se intample in primele ore ale zilei de joi, cu ”valuri de furtuna mortale”, transmite myfox8 . Miercuri, la ora 21.00, Laura se afla la 145 kilometri de Port Arthur, cu rafale…

- Furtuna tropicala Laura s-a transformat marti in uragan in Golful Mexic, fiind insotita de vanturi cu viteze de 120 km/h si amenintand zona de coasta a SUA, a anuntat Centrul national pentru uragane (NHC) din Statele Unite, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și:ALERTA Spania scoate din…

- Furtuna tropicala Laura a adus sambata seara ploi torentiale in Republica Dominicana, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat duminica de Reuters. Furtuna se afla la aproximativ 40 de kilometri sud-est de capitala Santo Domingo, fiind insotita de rafale sustinute de…

- Furtuna tropicala Isaias a adus miercuri ploi abundente si vanturi puternice in sud-estul Canadei, dupa ce a provocat moartea a sase persoane pe coasta de est a Statelor Unite, relateaza dpa potrivit Agerpres. Isaias urma sa slabeasca in intensitate si sa se disipeze pana joi dupa ce urma sa treaca…

- Trei furtuni tropicale amenința Statele Unite și Insulele Caraibe. Este vorba despre uraganul Hanna, in Golful Mexicului, uraganul Douglas așteptat in Hawaii și furtuna tropicala Gonzalo, in Atlantic, scrie CNN.