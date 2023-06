Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane se aflau la bordul submarinului disparut duminica, in Oceanul Atlantic, cind se indrepta spre epava Titanicului, a anunțat Garda de Coasta a SUA și compania care deține submarinul. Deși o lista oficiala privind identitatea pasagerilor nu a fost inaintata, tabloidului britanic Daily Mail…

- Submarinul disparut, care ducea turiști la epava Titanicului, mai are intre 70 și 96 de ore de oxigen, a estimat luni dupa-amiaza Garda de Coasta americana, potrivit Insider. „Am ințeles ca exista o capacitate de urgența de 96 de ore din partea operatorului. Și astfel, anticipam ca exista undeva intre…

- Un submersibil folosit pentru a transporta turisti pentru a vizita epava Titanicului a disparut si echipele de salvare au inceput operatiunile de cautare a vasului si de salvare a persoanelor aflate la bord, au anuntat luni compania privata OceanGate Expeditions si Garda de Coasta din Boston, transmit…

- Politistii de frontiera tulceni au depistat in zona de competenta un cetatean roman care transporta intr un autovehicul, 32 de kilograme de sturion, specia cega, in stare vie, fara a detine documente legale.In data de 28.05.2023, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu lucratori din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei ldquo;Delta Dunarii", au descoperit in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, un motor de barca, bun cautat in vederea confiscarii de catre autoritatile din Suedia.,…