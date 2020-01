Mazare, Madagascar si judecatorii

Radu Mazare, fostul primar al Constantei condamnat definitiv la noua ani de detentie in Dosarul Retrocedarilor, a formulat o contestatie la executare cu privire la modalitatea in care a fost adus in tara din Madagascar, republica in care se retrasese cu ceva timp inaintea pronuntarii sentintei. Respinsa de Curtea de Apel Bucuresti,… [citeste mai departe]