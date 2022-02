Studiu: Traficanții de fildeș, urmăriți cu ajutorul AND-ului elefanților Peste 4.300 de colti de elefanti proveniti din 12 tari africane au fost analizați de oamenii de știința, in scopul de a-i ajuta pe anchetatori in lupta lor impotriva foarte profitabilului comert ilegal cu fildes, care contribuie la decimarea elefantilor din savanele si padurile de pe acest continent, informeaza AFP, citat de Agerpres.Potrivit unui studiu publicat luni in Nature Human Behaviour, au fost dezvaluite vaste retele in Africa administrate de un numar restrans de organizatii de infractori, in urma testelor ADN realizate pe colți de elefant. Aceste teste ADN au fost efectuate pe 49 de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

