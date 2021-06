A aparut un nou studiu care susține ca oamenii de știința chinezi au creat Covid-19 intr-un laborator din Wuhan. Conform cercetatorilor, chinezii au incercat sa iși acopere urmele prin versiuni de inginerie inversi ale virusului pentru a face sa para ca a evoluat natural din lilieci. Autorii lucrarii, profesorul britanic Angus Dalgleish si omul de stiinta norvegian dr. Birger Sørensen, au scris ca au „dovezi de retro-inginerie in China” de un an, dar au fost ignorati de academicieni si reviste importante. In timp ce analizau esantioanele COVID-19 anul trecut, in incercarea de a crea un vaccin,…