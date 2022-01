STUDIU Ce conține pateul de pasăre din comerț? Are doar 15% ficat de pasăre InfoCons a realizat un studiu pe baza etichetelor produselor tip pate de pasare ce se regasesc pe piața din Romania. In total au fost analizate 37 de produse, de la diversi producatori/distribuitori. Ca urmare a centralizarii și analizarii informațiilor ce se regasesc pe etichetele produselor au rezultat : Din punct de vedere al procentajului de ficat: - ficat de pasare se regasește intr-o proporție cuprinsa intre 15 și 45% din compoziție Din punct de vedere ingredientului principal: - 56.76% au in compoziție prim ingredient ficatul de pasare - 40.54% au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

