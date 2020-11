Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca a fost intrebat in cadrul unei conferințe de presa despre variantele luate in calcul pentru parada de 1 decembrie. “Variantele pe care le luam in calcul sigur sunt conditionate de situatia pandemica in care ne aflam, nu putem sa iesim din tot ceea ce s-a stabilit la nivelul Comitetului…

- Un studiu recent realizat de Institutul Joao Lobo Antunes de Medicina Moleculara (IMM) din Portugalia a pus in evidenta ca anticorpii impotriva SARS-CoV-2, virusul care declanseaza COVID-19, pot fi detectati pana la sapte luni dupa infectare la 90% dintre pacienti, informeaza miercuri Xinhua. Rezultatele…

- Un studiu recent realizat de Institutul Joao Lobo Antunes de Medicina Moleculara (IMM) din Portugalia spune ca anticorpii impotriva SARS-CoV-2, virusul care declanseaza COVID-19, pot fi detectati pana la sapte luni dupa infectare la 90% dintre pacienti, informeaza miercuri Xinhua, citata de Agerpres.…

- Restricțiile trebuie intarite in zonele care inregistreaza multe cazuri de coronavirus, iar capacitatea de testare crescuta, mai ales in localitațile unde se efectueaza puține teste, apreciaza Radu Țincu, medic de terapie intensiva la Secția ATI a Spitalului Floreasca. El da exemplul Marii Britanii…

- STUDIU. Anticorpii COVID-19 nu rezista prea mult! Imunitatea de grup, imposibila Un studiu britanic arata ca numarul persoanelor care au anticorpi Covid-19 a scazut semnificativ in cursul verii, ceea ce sugereaza ca vindecarea de coronavirus s-ar putea sa nu ofere imunitate pe termen lung. Studiul a…

- Anticorpii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 se mentin in organism timp de cel putin patru luni dupa infectare si ar oferi imunitate impotriva coronavirusului in aceasta perioada, potrivit unui studiu publicat marti de Institutul National pentru Sanatate si Asistenta Sociala (THL) din Finlanda,…

- Doua noi studii de la Institutul Karolinska din Suedia arata ca o proporție semnificativa din cazurile grave de COVID-19 sunt asociate cu disfuncții ale moleculei mesager interferon tip 1. Astfel de disfuncții, cauzate de factori genetici sau biochimici, ar putea explica de ce boala a putut progresa…

- Un nou tratament experimental urmeaza sa fie testat pe pacientii Covid-19 in spitalele din Marea Britanie. Tratamentul cu anticorpi monoclonali, daca se dovedește eficient, va duce la oprirea reproducerii virusului și la imbunatațirea ratei de supraviețuire a pacienților, potrivit Digi24. Pacientii…