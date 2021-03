Stiri pe aceeasi tema

- Oferta Ministerului Finanțelor de titluri de stat pentru populație (Tezaur) din luna februarie este mult mai slaba decât cea din ianuarie. Adica dobânzile sunt mai mici. În februarie, la maturitațile de 1, 3 și 5 ani sunt dobânzi de 3%, 3,30% și 3,45%. De precizat ca în…

- Ministerul Finanțelor a decis sa puna în dezbatere proiectul privind eliminarea Anexei II din Legea 296/2020, deoarece acolo se afla Turcia, în ceea ce privește lista jurisdicțiilor necooperante. HotNews.ro a scris saptamâna trecuta despre aceasta intenție. Este vorba despre nedeductibilitatea…

- Bugetul de stat pe anul 2021 va fi construit pe o creștere economica de 4,3%, o inflație de 2,5% și un curs de 4,89 lei/euro, potrivit datelor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza (CNSP). Instituția a publicat noul document care mentioneaza ca pe aceste cifre se va construi bugetul.Câștigul…

- Starea de alerta se prelungește, de miercuri, cu 30 de zile Foto: Arhiva/ Catalin Radu Starea de alerta se prelungește de mâine cu 30 de zile pe întreg teritoriul țarii. Hotarârea a fost luata astazi de guvern la solicitarea Comitetului Național pentru Situații de Urgența.…

- Ministerul Finantelor (MF) a atras, marti, 105 milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de luni, cand a imprumutat 1,012 miliarde de lei, la o dobanda de 2,6% pe an, printr-o emisiune de obligatiuni de stat benchmark, cu maturitatea reziduala la 47 de luni, potrivit datelor publicate…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei COVID…

- Zi de consultari la Cotroceni. Rand pe rand, partidele si-au prezentat in fata presedintelui opiniile despre modul in care vad ele formarea noului guvern. Desi PSD a fost foarte activ in aceasta perioada post-alegeri, atentia opiniei publice s-a concentrat pe partidele care s-au angajat in negocieri…