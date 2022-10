Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administrație al FMI a finalizat evaluarea programului de finanțare ECF-EFF, susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finantare extinsa (EFF). Astfel, Republica Moldova poate accesa 27 milioane de dolari, bani care vor orientați spre realizarea reformelor esențiale…

- O noua investigație Bellingcat spune povestea unei femei cunoscute de mulți prieteni ca Maria Adela Kuhfeldt Rivera. Dupa ce s-a mutat intre Roma, Malta și Paris, s-a stabilit la Napoli, unde a condus o afacere de bijuterii și a socializat energic, in special printre expații legați de marea baza a marinei…

- E in pericol sistemul de drept internațional, cel care a rezolvat de decenii conflictele, inclusiv cand lumea intreaga era imparțita, aparent ireconciliabil, intre capitaliști și comuniști. Dupa o serie de acuzații grave la adresa Rusiei și inițierea de catre Kiev a unei anchete internaționale pentru…

- Anul trecut valoarea investițiilor in cele șapte zone economice libere (ZEL) din Republica Moldova a constituit circa 47,4 milioane de dolari, aproape dublu fața de anul 2020, arata datele oficiale prezentate de autoritațile Organizației Mondiale a Comerțului.

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, ii sugereaza fostului șef de stat, Igor Dodon, „sa se concentreze pe demonstrarea nevinovației proprii, sa demonstreze societații ca nu a furat și nu a facut scheme, iar dupa ce raspunde la toate intrebarile de genul asta, va avea șansa și dreptul moral sa redevina o voce…

- Inițiativa legislativa care vizeaza reducerea generarii de deșeuri in Republica Moldova a fost adoptata, in cadrul ședinței plenare de astazi, cu votul a de deputați. Documentul prevede modificari la Legea privind protecția mediului inconjurator și Legea privind deșeurile. In special, PROIECTUL stabilește…

- Banca Angliei (BoE) a avertizat ca perspectivele economice pentru Marea Britanie și pentru intreaga lume s-au deteriorat puternic și le-a cerut unitaților bancare sa-și majoreze rezervele de capital pentru a se asigura ca pot face fața furtunii economice, scrie Reuters.

