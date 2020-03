Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a definit ce inseamna contactul apropiat cu un pacient infectat cu COVID-19. Pana in prezent, este stabilit ca SARS-Cov-2 este transmis de la persoana la persoana printr-un contact apropiat cu un individ infectat, simptomatic, in principal prin…

- Premierul Ludovic Orban a tinut duminica prima conferinta de presa de cand a fost reinstaurat in functie. Din izolare, acesta a explicat ca in perioada interimatului Guvernul a luat masuri eficiente, „chiar daca au parut severe si criticate”.

- Ce inseamna contactul apropiat cu un pacient infectat cu COVID-19 Foto: Adriana Tudose / RRA Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a definit ce si înseamna contactul apropiat cu un pacient infectat cu COVID-19. Reporter: Contactul apropiat al unui caz confirmat…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a transmis rezultatele testelor pentru COVID 19 efectuate in randul personalului medical de pe sectia Medicala 2. Iata ce a declarat Crina Kibedi, purtatorul de cuvant al spitalului : "Rezultatele partiale la…

- Ministrul de Interne Marcel Vela a declarat duminic[ ca starea de urgența ”este o masura pe care au luat-o multe țari pentru protejarea cetațenilor lor”. ”Presupune schimbarea modului de viața, dar și momente de frica și neințelegere. Vreau sa fac un apel la calm și solidaritate, sa fim uniți și sa…

- ​Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența a decis duminica instituirea masurii de izolare preventiva a personalului esențial pentru asigurarea funcționarii centralei nucleare de la Cernavoda. Masura este în concordanța cu prevederile Planului de continuitate a activitaților de baza…

- Guvernul Romaniei a ținut sa clarifice modul cum se va aplica, luni, starea de urgența in țara, din cauza COVID-19. Executivul a precizat ca se vor implementa doar acele masuri necesare pentru combaterea coronavirusului.”PRECIZARE: Avand in vedere enunțarea in spațiul public/mediul online a posibilelor…

- Asociația Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) saluta masurile de urgența adoptate de catre Guvern și instituțiile abilitate, in contextul epidemiei cu coronavirus SARS-CoV-2 și in mod special, inființarea de catre Ministerul Sanatații a Centrului operațional de coordonare a situațiilor…