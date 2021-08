Aproape milion de persoane au ramas fara curent electric in statul american Louisiana, din cauza uraganului Ida. Președintele Joe Biden a declarat stare de dezastru major in Louisiana, stat care exact in urma cu 16 ani era devastat de uragantul Katrina. Autoritațile americane au anunțat o prima victima a furtunii care a lovit duminica, potrivit CNN . Uraganul Ida incepe sa salbeasca incet in intensitate fiind incadrat in categoria 1, insa produce in continuare rafale de vant de pana la 111 de kilometri pe ora și inundații puternice in sud-estul statului. Ida a atins țarmul statului american ca…