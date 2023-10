Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsitul de saptamana sta sub semnul puternice eclipse de Soare din Balanta, determinate de Luna noua. Fiind o eclipsa de Soare anulara (inelara), aceasta a fost denumita “Inel de foc”. In astrologie, aceasta eclipsa simbolizeaza transformarea si calatoria catre o noua stare. Ca rezultat, te afli in…

- Horoscop saptamana 9-15 octombrie 2023 este prezentat de astrologul Mariana Cojocaru, in cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Primul eveniment foarte important al toamnei este dat de Eclipsa inelara de Soare și, in cele ce urmeaza, vom afla cum influențeaza el toate zodiile din horoscop.…

- Pe 14 octombrie va avea loc o eclipsa inelara de Soare care va fi vizibila din America de Nord și Centrala și puțin din America de Sud. Vor fi live-uri, vor fi galerii foto și este unul dintre cele mai așteptate evenimente astronomice ale anului, chiar daca discul Lunii este mai mic și nu va […] The…

- Pe 14 octombrie va avea loc o eclipsa de Soare, atunci cand va fi acoperit 91% din suprafața lui de Luna. Pe langa spectacolul de pe cer, astrologii spun ca exista anumite zodii care vor fi afectate de aceasta perioada, atunci cand pot sa apara rasturnari de situație.

- O eclipsa solara Inelara 2023 va avea loc pe 14 octombrie, iar spectacolul de pe cer nu trebuie ratat. Aceasta eclipsa nu va intuneca cerul. O eclipsa solara apare atunci cand o luna noua este poziționata exact intre Pamant și Soare și iși arunca umbra pe Pamant. Ce este o eclipsa solara inelara? O…

- Unele zodii au o extraordinara capacitate de munca și razbesc prin toate greutațile. Altele sunt entuziaste și pline de viața, ca și cum intreg Universul ar fi al lor. Sunt zodii care au primit, mai mult ca celelalte, puterea de a seduce sau de a face relații cu ușurința. Unele semne sunt perfecționiste…

- In saptamana 14-20 august 2023, Mariana Cojocaru in secțiunea AstroPlay de pe platforma YouTube a Playtech Știri. Aceasta nu ofera o serie de zile cu influențe astrale intrigante. Deoarece sunt programate sau varietate de evenimente astrologice, in care vom explora inclusiv configurații cu semnificații…

- Horoscopul zilei de 24 iulie 202 spune ca nativii din zodia Peștilor au parte de o surpriza frumoasa. Astrele spun ca acești nativi se bucura de energia pe care o primesc de la planeta Neptun. Este o perioada prospera pentru zodiile care vor sa faca o schimbare importanta din viața lor. Nativii din…