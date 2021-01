Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat vineri ca noile stadioane Steaua și Arcul de Triumf au fost inchiriate ca baze de antrenament pentru echipele care vor juca la București in Grupa C a turneului final UEFA EURO 2020, in urma declararii acestora ca fiind funcționale. Astfel, echipa…

- Proiectul este in intarziere fata de celelalte doua stadioane inaugurate deja – Ghencea si Arcul de Triumf.Capacitatea noului stadion din Giulești va fi de aproximativ 14.000 de locuri, iar valoarea lucrarilor este de 33.5 milioane de euro.Scaunele de pe noul stadion din Giulesti vor forma in tribune…

- Un accident mai putin obisnuit a avut loc o ieri seara, 9 decembrie, in Capitala. Un sofer a intrat cu bolidul de lux in Arcul de Triumf. Din fericire, a reusit sa opreasca masina dupa distrus o parte din mobilierul urban aflat jurul monumentului

- Aș mai fi așteptat cu continuarea textului despre spatarul Ioan Cantacuzino, insa maniera in care s-a sarbatorit Ziua Naționala in București m-a determinat sa o fac mai degraba. Așadar, razboiul cu turcii indreptandu-se in direcția infrangerii acestora, se convoaca un congres care sa decida condițiile…