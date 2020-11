S.R.I anunță că amenințarea teroristă în Europa e pe un tren ascendent Nivelul de alerta terorista ramane in Romania ”Albastru-Precaut”, a informat, marti, Serviciul Roman de Informatii (SRI), care a transmis ca amenintarea terorista in Europa este una actuala si „pe un trend ascendent”. „Atentatele teroriste comise recent in Europa, in Franta (Paris, Nisa, Avignon) in luna octombrie si Austria (Viena), la 2 noiembrie, confirma actualitatea amenintarii teroriste la adresa Europei, chiar si in conditiile in care continentul se confrunta cu o criza sanitara profunda, pe un trend ascendent”, arata reprezentantii SRI pe pagina oficiala de Facebook . Potrivit SRI, „terorismul… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Roman de Informații a postat, astazi, pe contul sau de Facebook un mesaj legat de atentatele teroriste din ultima perioada in care avertizeaza ca orice stat din Europa poate fi ținta pentru teroriști in condițiile in care ”lupii singuratici” sunt aproape imposibil de identificat de catre serviciile…

- Serviciul Roman de Informații spune ca atentatul de la Viena este un avertisment ca orice stat din Europa poate reprezenta o tinta pentru teroristi. SRI avertizeaza ca chiar si tari precum Romania, care nu s-au confruntat in trecutul recent cu atentate teroriste, nu se pot considera la adapost de asemenea…

- Nivelul de alerta terorista ramane in Romania ''Albastru-Precaut'', a informat, marti, Serviciul Roman de Informatii (SRI), care a transmis ca amenintarea terorista in Europa este una actuala si "pe un trend ascendent". "Atentatele teroriste comise recent in Europa, in…

- "Atentatele teroriste comise recent in Europa, in Franta (Paris, Nisa, Avignon) in luna octombrie si Austria (Viena), la 02.11.2020, confirma actualitatea amenintarii teroriste la adresa Europei, chiar si in conditiile in care continentul se confrunta cu o criza sanitara profunda, pe un trend ascendent.…

- Atentatele teroriste comise recent in Europa, in Franta (Paris, Nisa, Avignon) in luna octombrie si Austria (Viena), la 02.11.2020, confirma actualitatea amenintarii teroriste la adresa Europei, chiar si in conditiile in care continentul se confrunta cu o criza sanitara profunda, pe un trend ascendent,…

- Serviciul Roman de Informații a transmis, marți, la aproape 24 de ore de la atacul din capitala Austriei, intr-o tara central-europeana, ferita de asemenea de atentate teroriste in istoria recenta, este un avertisment ca orice stat din Europa poate reprezenta o tinta.”Terorism in vremea pandemiei…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada, duminica, la Paris si in alte orase din Franta, pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty, decapitat in urma cu doua zile pentru ca le-a aratat elevilor sai caricaturi ale profetului Mahomed, relateaza AFP, potrivit news.ro.In Place de la Republique,…

- Atacatorul unui profesor de istorie decapitat vineri in Conflans-Saint-Honorine, in regiunea Paris, langa un colegiu, a strigat ''Allah Akbar'' inainte de a fi ucis de politie, a declarat sursa apropiata anchetei, relateaza AFP. Profesorul le aratase recent elevilor sai caricaturi cu…