Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat, marti, printr-un vot de principiu, o solicitare a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), privind difuzarea in regim de campanie de interes public a unor spoturi audio si video referitoare la liberalizarea pietei de energie electrica. "Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, piata de energie electrica s-a liberalizat. Ai dreptul sa alegi un furnizor din piata concurentiala, in mod gratuit, fara costuri sau modificari de ordin tehnic. Pentru alegerea unei oferte de furnizare optime, clientul casnic poate adresa o cerere…