Sportivii români sunt condamnați la sărăcie! Deseori părăsesc sportul pentru a se angaja în supermarketuri Indemnizațiile și salariile sportivilor din Romania sunt sub limita saraciei. Tot mai mulți sportivi aleg sa-și paraseasca vocațiile din lipsa banilor. Poveștile sportivilor saraci care au reușit performanțe s-au naruit peste noapte. Dorim sa prezentam trei cazuri concrete, insa fara a le divulga identitatea, deoarece nu avem acordul sportivilor de a le publica numele, ci doar povestea. A trait și a luptat ani de zile pentru un singur club de handbal din Buzau, a urmat și liceul sportiv, insa, la 23 de ani, a vazut cu adevarat ca vocația sa și talentul sau nu-i pot aduce un trai decent de existența.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca Romania a avut și are sportivi de o reala valoare, care au caștigat medalii importante in foarte multe domenii și care ne-au facut sa ne simțim mandri in momentul in care, prin munca lor enorma, au reușit sa faca o mulțime de oameni, de pe intreg mapamondul, sa se ridice la […]

- Andreea Balan și Victor Cornea se afla zilele acestea in Germania. Acolo, jucatorul de tenis in varsta de 29 de ani concureaza la turneul Hamburg European Open, iar cantareața e cea care il susține necondiționat. In urma cu mai bine de doua zile, Andreea Balan și Victor Cornea s-au imbarcat in avion…

- In anul 2017, premierul de atunci – Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea – liderul PSD și omul care conducea de factor guvernul și Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, au fost invitații de seama ai Romgaz la „petrecerea” de inaugurare a lucrarilor de explorare. Acum, unele dintre sonde au ramas…

- ”Problema preturilor este, in Romania, una de fond. Atat timp cat nu exista o multitudine de spatii de vanzare pentru accesul neconditionat al productiei romanesti, nu are cine sa faca jocul pietei intre cerere si oferta. Degeaba incurajam doar productia si procesarea in tara daca producatorii nu au…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care se aproba un legea care instituie dreptul parinților de a-și lua concediu și indemnizație pentru ingrijirea copilului bolnav.Acest tip de concendiu poate fi luat de parinți pana in momentul in care copilul implinește varsta de 12 ani. CITESTE…

- Cristi Borcea ramane in Romania, iar actuala soție, Valentina Pelinel, se va intalni cu fosta lui soție, Alina Vidican, in SUA. Fiica fostului acționar de la Dinamo și-a petrecut ziua de naștere alaturi de Alina, femeia care i-a desparțit parinții. Poveștile de iubire ale lui Cristi Borcea sunt deja…

- Omul gospodar isi face iarna car si vara sanie. Asa ca daca tot s-a incalzit afara, am mers la Sinaia, sa aflam povestea ruinelor colosului de beton care strabate Drumul Cotei. E ce a mai ramas din partia de bob si sanie pe care s-au antrenat nume de legenda ale sportului romanesc. Romania are titluri…

- Premierul Nicolae Ciuca a spus, astazi, ca se va intalni cu reprezentanții parinților și ai elevilor „pentru a rezolva problema”. „Este foarte clar pentru noi toți ca nu putem vedea profesorii in alta parte decat la catedra, iar pe copiii noștri, elevi sau studenți, in banci sau in amfiteatre. Nu cred…