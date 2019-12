Spitalul de Copii mai are un singur chirurg plastician Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi ar putea avea in viitor o linie de garda la domiciliu pentru specialitatea chirurgie plastica si microchirurgie reconstructiva, ca urmare a faptului ca in cadrul compartimentului existent in spital exista in acest moment un singur medic care se ocupa de toate solicitarile. Teoretic, exista doi medici angajati, insa unul dintre ei se afla in concediu fara plata pana in octombrie 2020, perioada &icir (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

