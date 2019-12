Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei a interzis ca pe spațiul public sa mai fie incinse gratarele, dar și sa fie difuzate manele, arata o nota interna publicata de Opinia Timișoarei. Edilul a luat aceasta decizie dupa ce, pe rețelele de socializare, au aparut filmulețe in care pot fi auzite manele și dedicații, facute…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a declarat ca a votat pentru "continuitate in reprezentarea Romaniei cu cinste si credibilitate", potrivit AGERPRES "Am votat pentru continuitate in reprezentarea Romaniei cu cinste, cu demnitate, cu credibilitate, cu intelepciune si cu loialitate.Astept…

- Sa le luam pe rand. In timpul crizei gunoiului din Timișoara, cauzata de faptul ca primaria nu a reușit sa gaseasca un operator de salubrizare stradala inainte ca vechiul contract cu Retim sa expire, primarul Nicolae Robu promitea ca municipalitatea lupta cu toate puterile pentru a ține lucrurile…

- Primaria avea deja un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic pentru amplasarea unui catarg inalt de 25 de metri in Piața Libertații. De execuție ar fi trebuit sa se ocupe firma Romprest, aceeași care a reabilitat strazile din Piața Libertații. Ei bine, cațiva muncitori au scos zilele trecute…

- Mobilizare extrem de slaba in campania inițiata de Nicolae Robu cu scopul strangerii de fonduri pentru realizarea Monumentului Revoluției la Timișoara, la 30 de ani de la evenimentele petrecute in Decembrie 1989. Va reamintim ca primarul a facut un prim apel cu doar o luna și zece zile inainte de comemorare.…

- Mașina de serviciu a primarului Nicolae Robu, pe care o folosește via Retim, a fost implicata in aceasta seara intr-un accident rutier, pe strada Arieș din Timișoara. Vasile Paraschiv, șoferul edilului-șef, care se afla singur in mașina, conducea dinspre Michelangelo spre Spitalul Județean și, cand…

- Duminica, mai multe persoane din Gataia, unii parinti ai unor copii fotbalisti, au venit la Timisoara pentru a-si incuraja echipa intr-un meci cu echipa locala Galaxy. Oamenilor nu le-a trecut prin cap ce o sa se intample, probabil si fiindca au auzit declaratiile primarului Nicolae Robu ca Timisoara…

- „Timisoara curata” si „Timisoara verde” sunt doua dintre campaniile pe care primarul Nicolae Robu le tot reclama de ceva vreme. Daca timisorenii vad mai greu rezultatul celor doua campanii, sobolanii din oras par insa sa le aprecieze. Inclusiv cei din cartierul primarului. https://debanat.ro/wp-content/uploads/2019/09/soareci.mp4…