- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat ca Executivul a aprobat miercuri noi investitii pentru cresterea capacitatii de operare a Porturilor Constanta si Galati, in valoare de 780,256 milioane de lei.

- Guvernul va adopta miercuri doua hotarrari care vizeaza investiții de peste 6,1 miliarde de lei pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare din porturile Constanța și Galați, a declarat premierul Nicolae Ciuca.

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a declarat marti, la Constanta, ca este pentru prima data de cand Romania este membra a Uniunii Europene cand se reuseste accesarea a tuturor sumelor prevazute in Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) cu 10-11 luni…

- De la inceputul supravegherii infectiei cu virusul West Nile 06.06.2022 panaa la data de 08.09.2022 s au inregistrat 23 cazuri de infectie cu virusul West Nile.In functie de unitatea teritoriala de expunere, cazurile de infectie cu virus West Nile au avut urmatoarea distributie pe judete: Municipiul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, le-a recomandat joi, 8 septembrie, clientilor companiei Blue Air care au de suferit ca urmare a anularii curselor aeriene spre Romania sa incerce sa gaseasca "alte variante de a veni inspre casa".Demnitarul a spus ca TAROM nu are…

- „Eu imi doresc sa descentralizez toate lucrurile care au fost tinute in acesti ani in mana, indiferent de guvernele care au fost in toti acesti 30 de ani, sa se tina la Bucuresti in mana tot. Nu. Aceste lucruri trebuie sa fie descentralizate catre administratiile locale. Eu provin din administratia…