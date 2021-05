Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (61 WTA) s-a calificat vineri in finala turneului de tenis feminin WTA 250 de la Strasbourg, dupa ce a invins-o in semifinale pe poloneza Magda Linette (48 WTA) cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2. Cirstea...

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova (38 WTA), a cincea favorita, va fi adversara romancei Sorana Cirstea (61 WTA) in finala turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 de euro. Vineri, in semifinale, Krejcikova a trecut dificil, dupa doua ore si 20 de minute…

- Inca puțin pana la trofeu! Sorana Cirstea s-a calificat in finala turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 de euro, vineri, dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette, cu 3-6, 6-4, 6-2, in penultimul act. Pentru Cirstea va fi a sasea finala a carierei, dupa titlurile obtinute…

- Sorana s-a calificat in finala Turneului de la Strasbourg dupa ce a invins-o in doua seturi pe poloneza Magda Linette. Post-ul Sorana Cirstea este in finala de la Strasbourg dupa un scor de 2-1 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Sorana Cirstea a declarat, vineri, dupa ce a invins-o pe Magda Linette, in semifinale, ca a venit la Strasbourg fara sa stie daca este total refacuta din punct de vedere fizic, conform news.ro "A fost un meci foarte greu, cred ca si eu, si Magda am jucat foarte solid si chiar daca am pierdut…

- Sorana Cîrstea a declarat, vineri, dupa ce s-a calificat în finala turneului de la Strasbourg, ca nu se astepta sa ajunga pâna în ultimul act al competiției având în vedere ca vine dupa o accidentare la glezna (suferita la Madrid)."A fost un meci foarte…

- Sorana Cirstea, locul 61 WTA, a obtinut, vineri, calificarea in finala turneului de categorie WTA 250 de la Strasbourg. Pentru sportiva din Targoviste, aceasta este a doua finala din acest an, dupa ce a castigat turneul de la Istanbul, in aprilie, si a sasea din cariera. Ea mai are un trofeu in palmares,…

- Jucatoarea poloneza de tenis Magda Linette (48 WTA, favorita nr. 8) va fi adversara Soranei Cirstea in semifinale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 euro. Joi, in sferturi, Linette a trecut in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, de kazaha Iulia Putinteva (43 WTA),…