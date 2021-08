Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj IRES : 79% dintre romani spun ca in Romania lucrurile merg intr-o direcție greșita Sondaj IRES : 79% dintre romani spun ca in Romania lucrurile merg intr-o direcție greșita Vasile Dincu a prezentat joi seara, in studioul Digi24, cel mai nou sondaj IRES. Potrivit datelor, 79% dintre respondenți…

- Vasile Dincu a prezentat joi seara, in studioul Digi24, cel mai nou sondaj IRES. Potrivit datelor, 79% dintre respondenți spun ca in Romania lucrurile merg intr-o direcție greșita, iar daca duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare, 35% ar vota cu PSD și 27% cu PNL. „Este un trend oarecum…

- INS a raportat un avans economic de 13 la suta in Romania. Insa in realitate cifrele stau mult mai prost, deoarece se raporteaza la momentul pandemiei, cand economia era in stare de colaps. Partidul Social Democrat solicita autoritaților sa informeze, in mod onest, cetațenii, cu privire la evoluțiile…

- PNL se prabușește, AUR crește, iar PSD reușește sa se mențina drept principalul partid din Romania și crește cu 6 procente. Un sondaj realizat de publicația Politico, citat de G4Media.ro, arata o prabușire a PNL la 18% in intenția de vot a electoratului roman și o creștere semnificativa a PSD pana…

- ”Doamna Kovesi are șanse mari. Se pregatește ca, in 2024, candidații sa fie Kovesi, Geoana și Vasile Dincu, ei sunt cei trei potențiali sa fie candidați susținuți de ambele forțe politice, PNL și PSD. Va fi o premiera in Romania ca un candidat sa fie susținut de ambele partide.Mircea Geoana are șansele…

- Partidul Național Liberal din Franța are un nou președinte. Lupta in Diaspora a fost una acerba, iar noul lider al PNL a caștigat doar la patru voturi diferența. Mai mulți liberali s-au deplasat in ultimele saptamani la o serie de evenimente culturale romano-franceze și la intalniri cu autoritațile…

- Marcel Ciolacu a declarat ca Partidul Social Democrat nu va susține un guvern minoritar PNL: Nu cred ca este o catastrofa, pentru prima oara in Romania dupa 30 de ani, sa avem și alegeri anticipate”.

Europe Elects a dat publicitații o cercetare de piață care indica intențiile de vot existente in luna mai 2021, la nivelul populației cu drept de vot din Romania.