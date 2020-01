Sondaj Curs: Mai puţin de jumătate dintre români îşi doresc alegeri anticipate Conform sondajului CURS, 44% dintre repondenți ar fi de acord cu alegerile anticipate, in timp 39% nu ar fi de acord, iar 17% nu au o parere.



Sondajul CURS de tip omnibus a fost realizat in perioada 12-17 decembrie 2019, pe un eșantion de 1067 de repondenți, cu varsta de peste 18 ani. Metoda de culegere a datelor a fost fața in fața, la domiciliul repondenților, iar eroarea maxim tolerata este de +/- 3%, la un grad de incredere de 95%. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

