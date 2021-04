Șofer inconștient, filmat pe DN 1 la ieșire din Aiud în timp ce efectuează o depășire extrem de riscantă O depasire extrem de riscanta a fost surprinsa de catre o camera de trafic montata pe un autoturism care a evitat in ultimul moment coliziunea cu un autoturism condus de un sofer inconștient, care era cat pe ce sa provoace un accident grav pe DN 1, la ieșirea din Aiud catre Teiuș. Incidentul s-a produs ieri dupa-amiaza, fiind surprins pe o camera de bord de un sofer care circula pe directia Aiud – Teius. Pe filmare se poate observa cum soferul unui autoturism marca Peugeot, care circula dinspre Teius spre Aiud, intra in depasire fara sa tina cont ca de pe sensul opus se apropia o alta masina.… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

