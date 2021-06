Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 20 de ani din Sibiu a fost amendat cu 3.190 lei si i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioada de 180 zile, dupa ce nu a oprit la semnalele politistilor si si-a continuat drumul prin oras incalcand mai multe reguli de circulatie. In prima faza, acesta nu…

- Activistul Robert Gabriel Nițu a fost batut duminica dimineața in județul Buzau de fața cu polițiștii, dupa ce a incercat sa filmeze un grup de vanzatori de pui si gaini din Sapoca, informeaza Hotnews, care citeaza presa locala.Barbatul a fost urmarit in trafic de mai multi vanzatori de pui si gaini…

- Ploiesti, 12 iun/ Agerpres/- Un sofer care a fost urmarit pe politistii din Prahova zeci de kilometri pe DN 1, dupa ce a fost depistat conducand cu o viteza peste limita legala, a fost retinut, in urma cercetarilor stabilindu-se ca barbatul nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de…

- In urma cu o saptamana, chemat de acasa pentru a participa la un flagrant, un ofițer din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a fost lasat fara permis și amendat de catre colegii sai din cadrul Serviciului Rutier Ialomița. Omul legii a fost…

- Un sucevean care a depașit limita de viteza și a refuzat sa prezinte actele la control a ramas fara permis de conducere și a incasat amenzi de cateva mii de lei. Totul a plecat de la faptul ca autovehiculul marca Mercedes, inmatriculat in Germania cu numarul DAU MU3, a fost oprit pe DJ 209C, la ...

- O mașina de poliție a IPJ Maramureș a fost avariata de un șofer care nu a oprit la semnalele oamenilor legii și a fost urmarit pe o distanța de 30 de kilometri. Polițiștii au tras cu arma in roțile...

- Gigi Becali a reacționat, luni, in direct la Romania TV, dupa ce polițiștii l-au lasat fara permis in a doua zi de Paște pentru ci a depașit viteza in localitate. "Eu nu cred ca nu e adevarat. Eu am hotarari judecatorești in care daca depașești cu puțin viteza, le folosesc. La o adica, nu…

- Doua dosare penale pe numele unui barbat de 42 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins de doua ori in aceeași noapte in timp ce circula beat și fara permis. Nu avea nici declarație pe proprie raspundere, astfel ca a incasat și doua amenzi in valoare de 2500 de lei fiecare.