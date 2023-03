Stiri pe aceeasi tema

- Aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, presedintele Camerei Deputatilor a declarat ca reintroducerea limbii romane ca limba oficiala in Republica Moldova reprezinta „un act de curaj necesar”, iar a vorbi romanește inseamna a adopta valorile europene, transmite Agerpres. „Stiu ca inca sunt voci care…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va promulga proiectul de lege mult așteptat ce prevede schimbarea sintagmei limba moldoveneasca cu limba romana, in pofida nemulțumirilor opoziției pro-ruse de la Chișinau. Este o modificare care trebuia facuta inca acum 30 de ani a spus Maia Sandu, invitata,…

- Purtatoarea de cuvant a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, se arata deranjata de opinia diplomatiei romane care a salutat „limba romana" in legislatia nationala a R.Moldova calificand decizia Parlamentului „restabilire a adevarului stiintific". Intr-o postare pe Telegram, Zaharova, insista…

- Reprezentanții Blocului Comuniștilor și Socialiștilor din Rep. Moldova au protestat in fața Curții Constituționale, nemulțumiți ca aleșii au votat in prima lectura proiectul prin care sintagma „limba romana” ia locul „limbii moldovenești” in toata legislația.

- Proiectul de lege privind inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” cu „limba romana” in toate legile din Republica Moldova, inclusiv Constitutie, a fost votat joi intr-o prima lectura, cu o majoritate de 56 de deputati ai PAS, iar sarbatoarea nationala „Limba noastra” se va numi „Limba romana”, relateaza…

- „Limba moldoveneasca" este la un pas sa devina „limba romana" in toate legile din Republica Moldova si in Constitutia tarii, dupa ce deputatii de la Chisinau au votat, joi, in prima lectura, o schimbare legislativa in acest sens, intr-o sedinta a parlamentului care nu a fost lipsita de scandal. Spiritele…

- Imbranceli in Parlamentul Republicii Moldova. Deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) au dat buzna in sala de ședințe, in timpul examinarii proiectului de lege care prevede inlocuirea sintagmei „limba moldoveneasca” din Constituție cu „limba romana”, in incercarea de a bloca tribuna centrala…