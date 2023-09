S.N. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu – Constanta SA a incheiat un contract de peste 500.000 de lei cu o firma din Vaslui (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a achizitiei este de 408.000 lei Hydromet Service SRL a batut palma cu ABADL Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru furnizarea unei statii evaporimetrice automata pe Lacul Techirghiol, judetul Constanta. Statia va…

- CT BUS SA si firma Allianz Tiriac Asigurari au incheiat un contract privind achizitionarea de servicii de asigurare Costul acestei achizitii este de 1.834.155 de lei, fara TVA Conform termene.ro, Allianz Tiriac Asigurari SA a fost fondata in anul 1994, obiectul de activitate este "alte activtati de…

- Firma castigatoare este DVR Laundry SRL Conform termene.ro, societatea a fost infiintata pe 8 iunie 2021, obiectul de activitate este "spalarea si curatarea uscata articolelor textile si a produselor din blana" si sediul este pe strada Brizei nr. 11, Navodari, judetul Constanta Spitalul Clinic de Boli…

- Contractul are o valoare de 444.862,04 lei Potrivit termene.ro, Bawi Construction SRL are sediul in sectorul 1 din Bucuresti, a fost fondata in anul 2003 si obiectul de activitate este "lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane" C.N.C.F. "CFR" SA ndash; Sucursala Regionala CF…

- Ofertant castigator este firma Tesaro Properties SRL, contractual avand valoarea de 478.000 lei.Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Baraj antipoluare 1.000 metri liniarildquo;, achizitia fiind atribuita prin anunt de atribuire…

- C.N.C.F. "CFR" SA ndash; Sucursala Regionala CF Constanta ndash; Unitate Operationala a incheiat un contract cu firma PRO Ami s Consulting SRL Costul achizitiei se ridica la 59.900 de lei Conform termene.ro, platforma consultata vineri, 11 august, compania a fost infiintata in data de 2 iulie 2009,…

- Societatea SC Confort Urban SRL a organizat o licitatie deschisa pentru atribuirea contractului "finisor de asfalt". Firma casigatoare este Wirtgen Romania. Conform descrierii succinte, autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze un finisor de asfalt necesar pentru realizarea, la cele mai inalte…

- Comuna Saligny, judetul Constanta, va avea sistem de supraveghere video, conform unei atribuiri recente Primaria comunei Saligny, judetul Constanta, a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, in ceea ce priveste implementarea unui sistem de supraveghere pe raza localitatii. Valoarea totala…