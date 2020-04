Smiley a lansat o melodie dedicată medicilor şi asistentelor din linia întâi: "E nevoie să îi încurajăm, să îi susţinem" "Am primit o gramada de mesaje de la medici, asistente, vanzatori in magazine, oameni care au spus ca parca le cant. Piesa nu a fost scrisa pentru aceasta situație, dar am decis sa o lansez acum pentru ca am simțit ca e nevoie sa le dam curaj oamenilor din prima linie. Sa ii incurajam, sa ii susținem. Fiecare putem fi eroi sau cei care așteapta ceva de la eroi. Și acum suntem toți și una și alta. Acțiunile fiecaruia dintre noi ii afecteaza pe ceilalți", a declarat Smiley. Melodia a fost distribuita pe pagina de Facebook a ISU București-Ilfov cu mesajul: "Din suflet, pentru toti salvatorii!… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

