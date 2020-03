Slujbele de la Catedrala Episcopalã a Husilor, online! PENTRU SUFLET… Bisericile nu s-au inchis, asa cum unii au raspandit vestea, ci ele au ramas la fel de pline de rugaciune si de caldura, chiar si in aceste vremuri in care unii cred ca se pot descurca singuri, fara Dumnezeu, in lupta cu molima care a cuprins lumea intreaga. In fiecare zi, la Catedrala [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biseicile iși inchid porșile! Slujbele vor fi oficiate doar de preot, diacon sau de cantarețul de strana. Acestea vor fi trasmise live in mediul online și doar așa vor putea fi urmarite de credinicioși.

- COVID – 19: Un strigat de rugaciune și de ajutor catre Dumnezeu. Toate bisericile și manastirile din Maramureș de la ora 12.00 vor trage clopotele timp de 5 minute Avand in vedere noua situație excepționala pe care o creeaza instituirea prin Decret prezidențial a starii de urgența pe intreg teritoriul…

- CUVINTE DUMNEZEIESTI… Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a oficiat, la Catedrala Episcopala din Husi, Liturghia Darurilor mai inainte sfintite. La finalul slujbei, Ierarhul Husilor a indemnat la aprofundarea textelor Sfintei Scripturi, acestea fiind o sursa inepuizabila de sens si echilibru in viata.…

- Bisericile și-ar putea petrece slujbele online și prin intermediul mass media, pentru a evita contaminarea unui numar mare de oameni cu noul Covid-19. Anunțul a fost facut de Igor Dodon, in adresarea catre populație, in contextul in contextul raspandirii infecției cu coronavirus in țara.

- Cu binecuvantarea Preasfintitului Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea „Sfanta Ana” Rohia va fi adusa, in cursul zilei de joi, 5 martie 2020, in jurul orei 15.45, la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Municipiul Baia Mare.…

- SFINTIRE SI POMENIRE… Pentru prima data in istoria Bisericii din satul Crang, comuna Ciocani, un Episcop, PS Ignatie a Husilor, a facut o pomenire a ctitorului acestui lacas a lui Dumnezeu, Stefan Darie. Biserica, sfintita prima data in 1898, a fost aproape abandonata in perioada comunista, iar dupa…

- SFINTIRE SI POMENIRE… Pentru prima data in istoria Bisericii din satul Crang, comuna Ciocani, un Episcop, PS Ignatie a Husilor, a facut o pomenire a ctitorului acestui lacas a lui Dumnezeu, Stefan Darie. Biserica, sfintita prima data in 1898, a fost aproape abandonata in perioada comunista, iar dupa…

- Pentru un crestin ortodox, se spune ca cel mai folositor mod de a petrece noaptea dintre ani este in primul rand acela al rugaciunii de multumire, adusa lui Dumnezeu pentru binefacerile primite.