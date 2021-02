Polonia l-a convocat vineri pe ambasadorul rus in legatura cu expulzarea unui diplomat polonez din Sankt-Petersburg care a fost acuzat ca a luat parte la proteste impotriva condamnarii la inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii , a anuntat Ministerul de Externe polonez, relateaza Reuters si dpa. Decizia Rusiei "va agrava si mai mult criza din relatiile bilaterale", a precizat MAE polonez intr-un comunicat, scrie agerpres.ro. In replica la actiunea Rusiei, Polonia l-a convocat pe ambasadorul rus, pe care l-a informat ca diplomatul in cauza "nu facea decat sa-si indeplineasca obligatiile…