Stiri pe aceeasi tema

- Situatie alarmanta la ATI.Sectiile de Terapie Intensiva pentru bolnavii de COVID 19 sunt ocupate aproape la capacitate maxima, pe raza judetului Constanta. Conform informatiilor oferite de Directia de Sanatate Publica din Constanta, dintr un numar total de 47 de paturi 15 la Spitalul Municipal Medgidia,…

- FOTO: Situație critica in spitalele din țara. Pacienți COVID ținuți pe holuri, pentru ca nu mai sunt locuri in saloane și la ATI Situația este critica in spitalele COVID din țara și in secțiile de ATI. In lipsa paturilor libere, pacienții cu forme severe de insuficiența respiratorie au ajuns sa fie…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat joi ca, la nivel national, mai sunt libere doar doua paturi la terapie intensiva pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate celor infectati cu SARS-CoV-2 si care au alte afectiuni grave.

- Spitalele din Dolj sunt depașite de numarul persoanelor infectate care au nevoie de un pat la ATI. Incidența din județ, dar și din Craiova a crescut. Nu este exclusa posibilitatea ca peste cateva zile Craiova sa depașeasca incidența de 6 la mie și sa fie luate masuri mult mai drastice. Printre cazurile…

- In București nu mai este niciun pat liber la secțiile de terapie intensiva Covid. In spitalele din țara mai sunt doar 24, conform datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1311 de paturi de ATI destinate pacienților…

- Totodata, Ministerul Sanatatii solicita directiilor de sanatate sa colaboreze cu spitalele pentru a pregati din timp documentatia necesara aprobarii unui numar mai mare de paturi pentru pacientii confirmati sau suspecti Covid-19.Ministerul Sanatatii a inclus aceste solicitari intr-o nota de informare…

- In cursul dimineții de astazi, 31 iulie 2021, au mai fost confirmat inca 3 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.281. In intervalul 30.07.2021 (10:00) – 31.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 3 decese (barbați), ale unor pacienți infectați cu noul…

- In cursul dimineții de astazi, 23 iulie 2021, au mai fost confirmate inca 2 deces, cauzat de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.266. In intervalul 22.07.2021 (10:00) – 23.07.2021 (10:00) a fost raportat de catre INSP 2 decese (1 barbat și 1 femeie), al unor pacienți infectați…