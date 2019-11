Site de recenzii recrutează persoană care fumează marijuana zilnic; salariul anual - 36.000 dolari O platforma online pe care sunt publicate recenzii recruteaza persoana care fumeaza marijuana zilnic, oferind în schimb un salariu anual de 36.000 de dolari, potrivit LADbible.com, citat de Mediafax.



Persoana vizata trebuie sa verifice mai multe tipuri de produse cu marijuana, de la cele alimentare la uleiuri cu canabidiol, sa le testeze si sa scrie recenzii. Respectiva persoana, potrivit anuntului publicat pe AmericanMarijuana.org, trebuie sa fumeze marijuana, dar si sa aiba "cunostinte vaste" despre acest drog, pentru ca cititorii sa poata primi o educație în acest… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoana vizata trebuie sa verifice mai multe tipuri de produse cu marijuana, de la cele alimentare la uleiuri cu canabidiol, sa le testeze si sa scrie recenzii. Respectiva persoana, potrivit anuntului publicat pe AmericanMarijuana.org, trebuie sa fumeze marijuana, dar si sa aiba "cunostinte vaste"…

- Un tablou de Claude Monet a stabilit recordul licitației dedicate impresioniștilor marți noapte, la New York, de casa Sotheby fiind adjudecat pentru suma de 27,6 milioane de dolari, arata Artsy.net, potrivit MEDIAFAX.Lucrarea lui Claude Monet a fost articolul care s-a vandut cel mai bine la…

- Producatorul auto american Ford Motor Co a anuntat joi ca va utiliza numele Mustang, rezervat anterior pentru modelele sport, pentru un nou SUV electric pe care clientii din SUA, Canada si Europa il vor putea comanda incepand din 17 noiembrie, transmite Reuters. Ford, prezent si pe piata din…

- Presedintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a primit milioane de dolari de la traficanti de droguri, inclusiv de la Joaquin Guzman "El Chapo", sustine procuratura din New York, relateaza joi Reuters si AFP potrivit Agerpres. Procurorul adjunct Jason Richman a afirmat miercuri, in deschiderea…

- Aproximativ 800.000 de persoane se sinucid anual la nivel mondial, respectiv una la 40 de secunde, iar cifrele raman alarmante, chiar daca rata acestor decese a scazut. In Romania, rata sinuciderilor este de 8 la 100.000 de locuitori, sub media globala, de 10,5 astfel de decese, anunța MEDIAFAX.Potrivit…

- Intr-un studiu al Conferintei Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare (UNCTAD), economistii ONU arata ca pierderea accesului preferential 'la piata UE in urma unui Brexit fara acord s-ar traduce pentru britanici in pierderi in exporturi de cel putin 16 miliarde de dolari', ceea ce reprezinta…

- Candidatul in alegerile prezidentiale americane Bernie Sanders a propus sambata un plan de anulare a unor datorii restante in valoare de 81 de miliarde de dolari acumulate de americani pentru servicii medicale, dar nu a oferit detalii despre modul in care ar fi finantata masura, transmite Reuters,…