Stiri pe aceeasi tema

- Adina Florea, fostul procuror general al Constantei si fost magistrat al Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie,in prezent inspector judiciar, se pensioneaza. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat inaintarea catre…

- Cererile de pensionare a peste 60 de judecatori vor fi dezbatute pe 3 noiembrie de catre Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit ordinii de zi a sedintei, lista este deschisa de Gabriela Baltag, in prezent membru al CSM, urmata de patru judecatori de la Instanta suprema.…

- Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis azi, 20 octombrie 2022, sa admita cererea de eliberare din functie, prin pensionare, formulata de magistratul Luminita Marinela Dan, din cadrul Curtii de Apel Constanta, fost presedinte al Sectiei a II a Civile a Tribunalului Constanta.Decizia…

- Connections Consult (simbol bursier CC), lider de piața in transformare digitala, anunța semnarea unui contract de implementare a unui sistem informatic integrat de management, care va contribui la eficientizarea și imbunatațirea activitaților operaționale ale Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).…

- Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a delegat azi magistratului Viorel Gabriel Teliceanu sefia Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta Decizia a fost luata in sedinta de astazi, 27 septembrie 2022, a sectiei, iar delegarea este valabila pana la ocuparea…

- Este vorba despre judecatorul Lucian Lica, presedintele Sectiei Penale a Tribunalului Constanta si magistratul Monica Laura Tanase, din cadrul aceleiasi sectii a instantei. Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat solicitarile de eliberare din functie, prin pensionare,…

- Suspect de incendierea unei case in care au fost raniți șase membri ai aceleiași familii, cu arsuri grave, inclusiv un minor sub șapte ani, un roman a negat faptele in timpul procesului, desfașurat la Secția a II-a a Tribunalului Provincial Valencia, deși exista dovezi clare impotriva lui, scrie cotidianul…

- Procurorul Liviu Georgian Oprișan va fi, cel puțin pentru urmatorii trei ani, procuror sef al Biroului teritorial Vrancea din cadrul Serviciului teritorial Galati al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Ieri, Secția pentru procurori a Consiliului…