Droguri de mare risc, confiscate la frontieră, în Timiş

Un cetățean sârb care avea asupra lui medicamente aflate sub control național este cercetat pentru tentativă de introducere în țară de droguri de mare risc. The post Droguri de mare risc, confiscate la frontieră, în Timiş appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]