Sindicatul Transportatorilor din București: „Se dorește destructurarea mișcării sindicale”. 15 sindicaliști chemați pentru audieri la Poliție Protestatarii din Serviciul de Tranport București acuza conducerea unitații și primarul general, Nicușor Dan, ca urmaresc destructurarea mișcarii sindicale. Se arata mirațiși rapiditatea cu care s-au mișcat instituțiile statului, 15 sindicaliști fiind deja audiați de Brigada de Politie pentru Transportul Public. „Adevarata miza este destructurarea mișcarii sindicale și intimidarea liderilor de Sindicat atat la nivel de STB SA cat și transmiterea unui semnal la nivel național, in loc sa se vina cu soluții pentru aplanarea acestui conflict spontan. Declarațiile belicoase la adresa salariațiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

